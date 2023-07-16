الدبيبة لـ«باتيلي»: الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في ديوان رئاسة الوزراء اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وبحث الاجتماع، آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

كما تطرق الاجتماع، إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأكد الدبيبة للمبعوث الأممي، أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وعقد الاجتماع، بحضور فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته وليد اللافي وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية وعبدالمجيد مليقطة.