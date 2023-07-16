الدبيبة يوجه لجنة الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية الثابت

وجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت التي فقدت أثناء أداء مناسك الحج للعام 1444 هجري (2023 ميلادي).

وطالب الدبية باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع القنصلية الليبية في جدة والسلطات السعودية، مشددا على اللجنة العليا بتقديم تقرير يومي بالخصوص.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، نفت يوم أمس ما تردد من أنباء تفيد بالعثور على الحاجة “برنية الثابت” بثلاجة موتى في أحد مستشفيات السعودية بعدما فقد التواصل معها منذ بداية موسم الحج.

وأفادت لجنة البحث عن المفقودين، أنها تلقّت بلاغًا عن وجود جثامين مجهولة الهوية في إحدى المستشفيات، وعلى الفور تم التحرك برفقة ابن الحاجة برنية الثابت، وعند المعاينة اتضح عدم تطابق أيّ من الجثامين مع الحاجة برنية، التي فقدت منذ حوالى شهر عقب خروجه من مقر إقامتها بالحرم المكي.