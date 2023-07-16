الشهيبي: اطلاق سراح بومطاري يزيد ترسيخ اهم قاعدة في ليبيا وهي استيفاء الحق باليد

ليبيا – علق رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي بشأن الإفراج عن الوزير السابق “فرج بومطاري” وتسليمه إلى ذويه.

الشهيبي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن اطلاق سراح بومطاري يزيد ترسيخ اهم قاعدة في ليبيا وهي استيفاء الحق باليد.

وتابع: “‏سواء كنت صح أو غلط .. عفيف أو مجرم .. لو في وراك ناس رح تحمي نفسك من أي عصابة سواء كانت نظامية أم لا. أما لو كنت راقد ريح فستضيع في غيابة الجب ولن يسأل عليك أحد وستكون تحت رحمة اؤلئك المجرمين الذين وقعت تحت قبضتك”.

وأضاف: “لو لم يبدأ في اغلاق النفط لما اطلق سراحه من تلك العصابة، ‏فتخيل معي كم هو محظوظ كون ابناء عمه فزعوا له وفزعوا معاهم أناس آخرين.‏ أما العشرات بل والمئات في طول البلاد وعرضها مغلوب على امرهم اختفاء قصري واعتقال تعسفي (لا حزاز ولا من يفزع) نسأل الله ان يبدل هالحال بأحسن حال”.