“الدبيبة” و”باتيلي” يبحثان الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها

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استقبل رئيس الوزراء الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في ديوان رئاسة الوزراء اليوم الأحد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وبحث الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه وأكد الدبيبة للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وعقد الاجتماع بحضور فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنتهية عادل جمعة و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في الحكومة المنتهية وليد اللافي وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار عبدالمجيد مليقطة.