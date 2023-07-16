نادي الاتحاد: تصرفات الاتحاد الليبي لكرة القدم سبب في هدم كل جسور التواصل بين الأندية الليبية

ليبيا – أكد رئيس الجمعية العمومية لنادي الاتحاد أنه سيتم اتخاذ خطوات قد يترتب عليها تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الأحداث التي صاحبت الدوري السداسي ومن الممكن أن يتوقف النشاط الرياضي بشكل عام.

نادي الاتحاد قال وفقاً لمنصة “أبعاد” إن تصرفات الاتحاد الليبي لكرة القدم سبب في هدم كل جسور التواصل بين الأندية الليبية وخلق حالة من الاحتقان فيما بينها.

وأشار إلى أن الاتحاد الليبي لم يف بوعوده وهذه التصرفات المربية تستهدف مبادئ ميثاق الشرف الرياضي داعياً رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لتحكيم العقل