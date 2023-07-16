دبيبة يبحث مع المبعوث الأممي تطورات العملية السياسية في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها،عبد الحميد دبيبة، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وبحث الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها، كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأكد الدبيبة للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وعقد الاجتماع بحضور فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار عبدالمجيد مليقطة.