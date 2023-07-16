قادربوه يبحث ملفات الترقيات وتسوية الأوضاع الوظيفية

الوطن| رصد

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اليوم الأحد، اجتماع لمناقشة ملاحظات مدير الإداراة بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي وأعضاء الهيئة بكافة الإدارات والمكاتب والفروع.

وناقش الاجتماع محضر لجنة شؤون الموظفين، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التسويات والترقيات ومعالجة أوضاع الموظفين بشكل عام.

و بحث الاجتماع آلية إسترجاع القيمة المستقطعة في السابق وهى (‎%‎20) من مرتبات موظفي الهيئة والفروقات المالية لبعض الموظفين.

من جانبه أعرب قادربوه، بأن حقوق الموظفين ستكون من أولويات رئاسة الهيئة، و وعد بأنه سيتم إنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء والموظفين بشأن تسوية وضعهم الوظيفي.