الزايدي: بدعة الصراع بين العرب والأمازيغ تهدف للقضاء عليهما وتوطين مهاجرين في ليبيا

ليبيا – تساءل أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي، هل ستسقط الفتنة التي خطط لها الاستعمار في المغرب العربي، وتسقط بدعة الصراع بين العرب السكان الطارئيين والأمازيغ السكان الأصليين والتي تهدف للقضاء عليهما، وتوطين مهاجرين في ليبيا لعزل المغرب عن المشرق العربي؟.

الزايدي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف:” هل تسقط الفتنة التي خطط لها الاستعمار في المغرب العربي وتسقط بدعة الصراع بين العرب السكان الطارئيين والأمازيغ السكان الاصليين والتي تهدف للقضاء عليهما وتوطين مهاجرين في ليبيا لعزل المغرب عن المشرق العربي؟ واليونيسكو تسجل حرف (التيفانج) كثرات سعودي، وأحد الحروف التي تطورت منها”.