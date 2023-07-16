المنفي: ليبيا تمكنت من إعادة المبادلات التجارية مع دول الجوار

طالب رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد المغرب العربي محمد المنفي، بالمزيد من التعاون والتنسيق بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد المنفي، في كلمته خلال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس من قمة منتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، أن ليبيا تولي أهمية كبيرة لبروتوكول بنك الاستثمار الأفريقي الذي تستضيف مقره، وتدعم إيجاد قاعدة مالية قارية قائمة على الملكية الأفريقية للدفع بالتنمية المستدامة في القارة.

ورحب المنفي بما ورد من توصيات ومداولات على مختلف بنود الاجتماع التنسيقي الأفريقي، مشيدًا بجهود اتحاد دول المغرب الربي ودورها المهم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي في المصالحة بليبيا وإرساء دعائم الاستقرار في الإقليم.

وقال المنفي إن ليبيا شهدت رغم وضعها الاستثنائي في الفترة الأخيرة، مؤشرات إيجابية تمثلت في عودة المبادلات التجارية مع دول الجوار.

وأكد أن تشجيع وحماية الاستثمارات الأفريقية في القارة وخارجها يعد أمرًا محوريًا لنجاح البرامج القارية.

ويرافق المنفي في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، كل من وزيري المالية خالد المبروك، والشباب فتح الله الزني، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب.