“الحويج” يبحث مع “السفير التونسي” الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة

الوطن| رصد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، أمس السبت، مع سفير تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيل، الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة، وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين والبضائع والخدمات من الجانبين.

و ناقش اللقاء الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي، و مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة المنتهية، و رئيس الغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة.