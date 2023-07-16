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خارجية المنقوش: استقبلنا وفدا من سلطنة عمان استعداداً لفتح سفارتهم في طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة راشد أبوغفة، مساء اليوم، بمطار معيتيقة الدولي، وفداً من وزارة الخارجية العمانية برئاسة هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تونس.

ووصل الوفد، في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة سلطنة عمان بالعاصمة طرابلس.
وأكد راشد أبوغفة خلال الاستقبال على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

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خارجية المنقوش سفارة سلطنة عمان طرابلس فتح وفد

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صحيفة الساعة 24

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