بومريز يبحث مع الجوازات مشاكل الجالية الليبية ونازحي السودان

بحث السفير الليبي لدى جمهورية السودان، ورئيس لجنة الأزمة الخاصة بالسودان فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم مع رئيس مصلحة الجوازات يوسف مراد بمقر الإدارة بالعاصمة طرابلس مشاكل الجالية الليبية في السودان.

وبينت السفارة الليبية في السودان، أن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس مكتب الرقابات أبو القاسم ابوالهول، و رئيس مكتب العلاقات بالمصلحة نصر الدين أحمد غلاب، تركز على عدة مواضيع ذات العلاقة وعلى رأسها المشاكل الإجرائية للجالية الليبية التي نزحت من إقليم دارفور بالسودان، والنازحين من الأشقاء السودانيين، حيث تم الاتفاق على حلحلة تلك الإشكاليات وفق التشريعات النافذة في ليبيا.