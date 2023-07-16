“اتحاد غرف ليبيا” يوقع مذكرة تعاون مع “الليبية للترقيم” لتبادل البيانات والمعلومات

الوطن| رصد

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، مع رئيس الجمعية الليبية للترقيم الهادي الشاوش، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الاتحاد العام والجمعية في تبادل البيانات والمعلومات.

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى السنوي للجمعية الليبية للترقيم بفندق التاج بمصراتة، والذي تم خلاله استعراض تاريخ الجمعية وأبرز المراحل التي مرت بها وأهم أعمالها وإسهاماتها، كما استُعرضت اختصاصات الجمعية والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتشريعات النافذة بالخصوص.