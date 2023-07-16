«بومريز» يبحث مع «الجوازات» حلحلة مشاكل الجالية الليبية بالسودان 

قام فوزي عبدالرحيم بومريز السفير الليبي لدى جمهورية السودان (ورئيس لجنة الأزمة الخاصة بالسودان) المشكلة بموجب القرار رقم (194) لسنة 2023 ميلادي، بعقد اجتماع مع اللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات بمقر الإدارة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح بيان، نشرته صفحة السفارة الليبية في السودان، أن اللقاء تركز على عدة مواضيع ذات العلاقة وعلى رأسها المشاكل الإجرائية للجالية الليبية التي نزحت من إقليم دارفور بالسودان، والنازحين من الأشقاء السودانيين، حيث تم الاتفاق على حلحلة تلك الإشكاليات وفق التشريعات النافذة في ليبيا.

في نهاية اللقاء قدم السفير الليبي لرئيس المصلحة الشكر والتقدير على جهوده تجاه البعثة منذ بداية الأحداث، ودعمها فترة عمليات الإجلاء.

وكان قد شارك في الاجتماع العميد أبو القاسم أبوالهول، رئيس مكتب الرقابات، والعميد (نصر الدين أحمد غلاب) رئيس مكتب العلاقات بالمصلحة.