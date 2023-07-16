القبض على مروج ممنوعات جزائري بحوزته 7 كيلو حشيش

تمكنت قوة المهام الخاصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقبض على شخص جزائري متلبساً ينتمي لشبكة إلكترونية تروج المخدرات، متجولاً بين مدينتي طرابلس والجميل.

وأوضحت صفحة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على فيسبوك، أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 70 قرصا من مخدر الحشيش بوزن “7 كيلو جرام”.

وأفاد البيان أن المواد المخدرة بلغت قيمتها “115 ألف دينار”، وتم إحالة المقبوض عليه إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، ولازال البحث والتحري مستمرا عن باقي الشبكة.