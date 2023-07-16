الدبيبة: الحكومة لن تدخر جهدا في دعم قطاع “التعليم” وتأهيل كوادره

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم، في مسرح المركز العام لتدريب المعلمين، في الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التعليم بالبلديات لمناقشة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023-2024، والوقوف على الصعوبات التي تواجهه لمعالجتها.

ووفق بيان صادر عن منصة حكومتنا عبر “فيسبوك”، تقدم الدبيبة بالشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة في أنحاء الوطن، على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي،

كما أكد أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهدا في دعم القطاع وتأهيل كوادره التربوية والإدارية، مشددا على وزارة المالية بضرورة معالجة معلمي العقود الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات بعد التأكد من بياناتهم.

ومن جانبه، أكد “مراقبي التربية والتعليم” خلال كلمتهم عن تقديرهم للجهود المبذولة من الحكومة لدعم المعلم والعملية التعليمية بشكل عام، واعتبار مشاركة “الدبيبة” في اجتماعهم ومناقشة قضاياهم مؤشرا إيجابيا على اهتمامه بالقطاع.