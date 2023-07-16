ضبط شخص نيجيري بحوزته شوكولاتة في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، بضبط شخص نيجيري بحوزته شوكولاتة منتهية الصلاحية والدخول الى الارضي الليبية خلسه .

وأثناء قيام دوريه مركز شرطة سبها المدينة باستيقاف امني بجزيرة طارق تم استيقاف سيارة يقودها شخص من دولة نجيريا ووجد بالكرسي الراكب الامامي اتنان صندوق شكلاته وتبين أنها منتهية الصلاحية مند شهر 22023.

وعند سوأل من أين قمت بإحضار هده الشكلاته افاد انه يعمل بمحل مواد غذائية بمنطقة حجارة وانه أراد أن يرمي هذه الشوكولاتة بالقمامه التى مقابله للمجلس البلدي سبها .

وعليه تم ضبطه للمركز وبالتحقيق معه الاسم ه ع ف / مواليد /1971م / الإقامة/ سبها حجاره/ المهنة/عامل محل / الجنسية/ نجيريا/ .

وباستيفاء التحقيق معه تم إحالة الى النيابة العامة لتعامل بمواد غذائيه منتهية الصلاحية والدخول الارضي الليبية خلسه وتم إعدام الشوكولاتة بتعليمات النيابة العامة.