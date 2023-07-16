الحكومة الليبية المكلفة تطالب رؤساء الجامعات بوقف التعامل مع “تعليم دبيبة”

طلبت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، من رؤساء الجامعات عدم التعامل نهائيا مع وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ودعت الوزارة، في خطاب رسمي، رؤساء الجامعات بعدم حضور أي اجتماعات أو أنشطة يجري الدعوة إليها من وزارة التعليم بحكومة الدبيبة.

وفي أبريل من العام الماضي، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جميع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وطلبت وزارة التعليم في أكتوبر من نفس العام، في عهد رئيس الحكومة السابق فتحي باشاغا، عدم التعامل نهائيا مع وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة، وعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، مهددًة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.