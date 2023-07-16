ليبيا الان

قادربوه: سننهي كل مشاكل التسوية الوظيفية في “الرقابة الإدارية”

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة ملاحظات مدير الإداراة بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي وأعضاء الهيئة بكافة الإدارات والمكاتب والفروع.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن الاجتماع جاء لاستعراض وتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي وأعضاء الهيئة بكافة الإدارات والمكاتب والفروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش محضر لجنة شؤون الموظفين وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التسويات والترقيات ومعالجة أوضاع الموظفين بشكل عام، وكذلك تم بحث آلية استرجاع القيمة المستقطعة في السابق وهى (‎%‎20) من مرتبات موظفي الهيئة والفروقات المالية لبعض الموظفين.

وقال قادربوه إن حقوق الموظفين ستكون من أولويات رئاسة الهيئة، ووعد بأنه سيتم إنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء والموظفين بشأن تسوية وضعهم الوظيفي.

 

الوسوم

قادربوه ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك