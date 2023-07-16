قادربوه: سننهي كل مشاكل التسوية الوظيفية في “الرقابة الإدارية”

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة ملاحظات مدير الإداراة بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي وأعضاء الهيئة بكافة الإدارات والمكاتب والفروع.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إن الاجتماع جاء لاستعراض وتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي وأعضاء الهيئة بكافة الإدارات والمكاتب والفروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش محضر لجنة شؤون الموظفين وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التسويات والترقيات ومعالجة أوضاع الموظفين بشكل عام، وكذلك تم بحث آلية استرجاع القيمة المستقطعة في السابق وهى (‎%‎20) من مرتبات موظفي الهيئة والفروقات المالية لبعض الموظفين.

وقال قادربوه إن حقوق الموظفين ستكون من أولويات رئاسة الهيئة، ووعد بأنه سيتم إنهاء كافة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء والموظفين بشأن تسوية وضعهم الوظيفي.