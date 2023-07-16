إجراءات اتحاد كرة القدم أضرت بالأندية..حماد يعلق على الأحداث التي صاحبت تأجيل مباريات الأسبوع الخامس للدوري الليبي

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علق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأحد، على الأحداث التي صاحبت تأجيل مباريات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في تونس.

وأكد حماد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الإجراءات التي اتخذها اتحاد كرة القدم غلبت طرفًا على آخر وأدخلت التجاذبات السياسية والجهوية في النشاط الرياضي.

وأضاف :”تابعت كرئيس للحكومة الليبية ما حدث الأيام الماضية على الساحة الرياضية الليبية من أحداث تسببت في بث الفرقة والتشاحن بين الليبيين وأثر سلبا على سير النشاط الرياضي الكروي”.

وأوضح رئيس الحكومة أن تلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة نتج عنها الإضرار بباقي الأندية ومنها نادي الأهلي بنغازي.

وتابع :”ومن هنا تدعو الحكومة الليبية الاتحاد الليبي لكرة القدم وباقي الاتحادات والهيئات الرياضية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية والرياضية للحفاظ على سير المنافسات الرياضية بصورة نزيهة والالتــزام بالقوانين واللوائح المتبعة لتنظيم عملهم”.

وشدد حماد على ضرورة ترك المباريات الحقيقية في الميادين الرياضية هي من تحدد الفائز والخاسر ومراجعة قراراتها الأخيرة بهذا الصدد , والابتعاد عن أي تصرف من شأنه إفساد فرحة الليبيين.

ودعا رئيس الحكومة الجمهور الرياضي والمتابعين لكل أنواع الأنشطة الرياضية وليست كرة القدم فقط بالتحلي بالروح الرياضية النابعة من المنافسة الشريفة ونبذ الفرقة والتعصب الرياضي بالشكل الذي لا يتفق مع الهدف الأسمى من الرياضة.