الدبيبة يدلي بتصريحات جديدة حول إنهاء المرحلة الانتقالية

أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الأحد، أن “الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقًا لقوانين عادلة”.

وقالت منصة “حكومتنا” عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن ذلك جاء خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في طرابلس.

وأشارت أن “الاجتماع جرى خلاله، بحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها، كما تطرق إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة”.

وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، الأسبوع الماضي، “مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأفادت شبكة “صنّاع السلام في ليبيا”، في بيان لها، بأن “الخارطة الجديدة تقترح طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات”.

وتطرح المبادرة “الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية”.