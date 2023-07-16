“الرئاسي”: المنفي بحث مع رئيس كينيا توحيد الجهود لحل أزمة السودان

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة الكيني، مع رئيس جمهورية كينيا “ويليام روتو”، سُبل آفاق تطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تناول اللقاء، تنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي.

كما تناولا الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة “الإيغاد”، وتوحيد الجهود الإفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.