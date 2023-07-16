المنفي يبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس الكيني في نيروبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة الكيني، مع رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، سُبل آفاق تطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء، تنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى التشاور حول الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة “الإيغاد”، وتوحيد الجهود الإفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.

ورحب الرئيس الكيني بزيارة المنفي إلى نيروبي، مثمناً علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنياً لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الإفريقي.

وأشاد المنفي بالعلاقات التي تجمع ليبيا مع دول الاتحاد الإفريقي وخاصة جمهورية كينيا، مؤكداً أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا في القارة الإفريقية.