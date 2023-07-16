بالفيديو : حالة من الجدل والاستغراب.. أسد مربوط على سيارة نصف نقل في ليبيا

وثق مقطع فيديو ظهور أسد مربوط على متن سيارة تويوتا هايلوكس في ليبيا، فيما التف حوله بعض الأشخاص دون خوف، ما أثار جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو قائد السيارة يتوقف أمام محطة وقود على ما يبدو، وتجمع حول السيارة عدد من الأشخاص، واقتربوا من الأسد الذي ظل هادئا.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون إلى أن الأسد يبدو أنه أليف، بينما رأى آخرون أنه يحتمل حقن الأسد بعقار جعله هادئا ولا يهاجم البشر.

بالفيديو| أسد مربوط على سيارة نصف نقل في ليبيا !https://t.co/saaAO5Jn3m pic.twitter.com/ndUZLvsBhy — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) July 15, 2023

أثار هذا المشهد استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فلم تخرج تعليقاتهم عن إطار السخرية.

من بين التعليقات المتداولة ما يلي: “ده الطبيعي في ليبيا”، و”كل حاجة بقت عادي”، و”مش فاهم إيه الهواية في تربية حيوان مفترس.. سيظل مفترس وهيجي يوم يفترس صاحبه زي ما حصل قبل كده.. الحيوان المفترس خلق ليفترس”.

كما جاءت بقية التعليقات كما يلي: “السواق ماشي بمبدأ عضة أسد ولا نظرة حسد”، و”مغامرة خطيرة جدًا”، و”راحت هيبته”، و”أحلام العصر”، وغيرها الكثير.