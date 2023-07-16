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“أبوغفة” يستقبل وفداً من “الخارجية العمانية” لبحث إعادة فتح سفارة عمان بطرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية راشد أبوغفة، اليوم بمطار معيتيقة الدولي، وفداً من وزارة الخارجية العمانية برئاسة هلال السناني، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تونس، بهدف إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة سلطنة عمان بالعاصمة طرابلس.

وأكد أبوغفة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص الحكومة المنتهية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق تحقق المصالح المشتركة بينهما.

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الوطن الليبية

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