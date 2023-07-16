اللافي: سنواصل التعاون مع “الصليب الأحمر” في ملف المفقودين

أكد النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، استمرار تعاون المجلس الرئاسي مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفات المفقودين والمحتجزين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في العمل الانساني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد رئيس بعثة اللجنة لدى ليبيا، جون نيكولا، والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وبدوره أكد اللافي، أن ملف المفقودين والمحتجزين، إحدى دعائم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

ومن جانبه، أشاد “نيكولا”، بتعاون المجلس الرئاسي مع اللجنة خلال فترة عملها في ليبيا طيلة السنوات الماضية، والنجاح الذي حققته اللجنة الثلاثية للقانون الدولي الانساني في الكشف عن الجثامين مجهولة الهوية والمحتجزين،

كما أكد للافي، افتتاح مكتب اللجنة الدائم في طرابلس. وفق بيان صادر عن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.