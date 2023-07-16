شاهد.. قرارات الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن نتائج و عقوبات مباريات الجولة الاخيرة من سداسي التتويج

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، عقوبات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج.

واعتمد الاتحاد الليبي مباريات الجولة الأخيرة، عقب تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الممتاز.

وتم تغريم فريق الاتحاد 20 ألف دينار واعتبار الفريق خاسرا أمام الأهلي طرابلس (2-0) مع خصم 3 نقاط من رصيده، بعد انسحابه من المواجهة لاعتراضه على تغيير حكم المباراة.

وأصدرت اللجنة عقوبة مماثلة على الأهلي بنغازي بسبب رفضه اللعب أمام أبو سليم، عقب انسحاب الاتحاد أمام الأهلي طرابلس.

وتم إيقاف الجزائري عادل جرار لاعب النصر، مباراتين وغرامة مالية 1000 دينار، علاوة على إيقاف طبيب النصر هيثم مسعود 6 أشهر وغرامة 4000 دينار.

ومنعت لجنة المسابقات، رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، من التواجد داخل ملاعب المسابقات المعتمدة، وإحالة المخالفات المرتكبة منه إلى مجلس الإدارة.

وذلك بسبب ما بدر منه من تصريحات تمس وتشكك في نزاهة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيسه، واتهامه لهم بالرشوة والفساد، وتحريض أعضاء فريقه بالانسحاب أمام الأهلي طرابلس.

فيما يلي نص قرار لجنة تنظيم المسابقات رقم 133 لسنة 2023 للموسم الرياضي 2022 – 2023 ، بشأن اعتماد نتائج مباريات الاسبوع الخامس للمرحلة الثانية الدوري السداسي ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023 – 2022 .