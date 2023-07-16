قتلى وجرحى في اشتياكات بين الجيش وقوات تابعة لحكومة الوحدة

أكدت مصادر متطابقة أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الأحد بالقرب من منطقة إدري بالجنوب، بين مجموعتين مسلحتين، إحاهما تابعة للجيش، وأخرى تابعة للواء 444 التابع لحكومة الوحدة.

وبينت المصادر، أن الاشتباك الذي وقع شمال منطقة إدري، بين الكتيبة 177 التابعة للقوات المسلحة و اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

فيما أعلن اللواء 444 أن مفارز تابعة له تمكّنت بعد كمينٍ مُحكم في الصّحراء اللّيبيّة من إبادة رتل مكوّن من عدّة آليات مسلّحة يمتهن الحِرابة وتهريب المخدّرات بأنواعها..

قائلا: “بعد اشتباكٍ مباشر، تمكّنت مفارزنا من استهداف كل الآليات وقتل “ستّة” أشخاص من المهرّبين من جنسيّات غير ليبيّة، وكما تم القبض على “ثلاثة” أشخاص آخرين..

وقد تعرّض عسكريّان اثنان من عناصر اللواء للإصابة جرّاء الاشتباك المباشر، مؤكدا أن هذه العملية تهدف للقضاء على المهرّبين وأوكارهم والخارجين عن القانون في الصّحراء اللّيبية.