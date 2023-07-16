الاتحاد يلوح بورقة الفيفا في أزمة مباراة الأهلي طرابلس

أصدرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، بيانا قويا لوحت خلاله بتصعيد شكواها ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي “فيفا”.

وشهد ختام سداسي التتويج انسحاب الاتحاد من مواجهة الأهلي طرابلس، احتجاجا على ما وصفه ب”تغيير حكم المباراة”، حيث احتسبت المباراة لصالح الأخير الذي توج بلقب البطولة.

وكذلك رفض الأهلي بنغازي اللعب أمام أبو سليم، لعدم انطلاق مواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد.

وتواصلت الأحداث بخروج رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم فيصل بادي، وتصريحه بأنه أصدر قرارا بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة من السداسي 72 ساعة، ومن ثم خرج من جديد بادي في تصريحات تليفزيونية، معلنا استقالته من مهامه كرئيس للجنة المسابقات.

وقالت عمومية الاتحاد في بيان رسمي “نحن ملتزمون بقرار لجنة تنظيم المسابقات بتأجيل الجولة الخامسة من منافسات مرحلة سداسي التتويج”.

وأضافت الجمعية العمومية في تعليق لها حول أحداث يوم الخميس الماضي: “ندعو رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بتحكيم لغة العقل، خصوصا أن تصرفاتك تسببت في احتقان بين الجماهير والأندية”.

وتابع البيان “نادي الأهلي بنغازي طموحه البطولة وهذا حق مشروع، نادي الاتحاد طموحه ورقة ترشح للبطولة الإفريقية وكذلك نادي النصر، والكل يجب أن يبحث عن حقه”.

وختم الاتحاد “في حال لم يتم اتباع القرارت الصادرة من لجنة المسابقات، سيتم التعامل بالقانون وتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي “الفيفا” وإيقاف نشاطات النادي عامة”.