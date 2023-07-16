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لمناقشة ملاحظات الديوان.. الرقابة على الشركات والمصارف تجتمع مع المصرف المركزي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم ديوان المحاسبة توصيته بشأن أهم الملاحظات التي جرى تداولها حول إدارة الاحتياطات وتوظيف الأموال المملوكة للدولة وسياسات المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الإدارة العامة للرقابة على المصارف وإدارات مصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد، وذلك بشأن مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقرير الديوان عن إدارات المصرف المركزي للعام 2022. ولم يوضح بيان ديوان المحاسبة تفاصيل هذه الملاحظات.

يُذكر أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحث مؤخرا مع مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالديوان آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد.

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صحيفة الساعة 24

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