اللواء 444 قتال يعلن سقوط قتلى في اشتباكات وإبادة رتل آليات مسلّحة

أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية، عن تمكّن مفارزُ الْجَيْشِ اللّيبِي وبعد كمينٍ مُحكم في الصّحراء اللّيبيّة من إبادة رتل مكوّن من عدّة آليات مسلّحة يمتهن الحِرابة وتهريب المخدّرات بأنواعها..

وبعد اشتباكٍ مباشر، تمكّنت مفارزنا من استهداف كل الآليات وقتل “ستّة” أشخاص من المهرّبين من جنسيّات غير ليبيّة، وكما تم القبض على “ثلاثة” أشخاص ءاخرين..

وتعرّض عسكريّان اثنان من الْجَيْشِ اللّيبي للإصابة جرّاء الاشتباك المباشر..

ةتأتي هذه العمليّة ضمن الخِطّة العسكريّة للْجَيْشِ اللّيبي والتي تهدف للقضاء على المهرّبين وأوكارهم والخارجين عن القانون في الصّحراء اللّيبية..