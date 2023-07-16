بلدي مصراتة: نحذر من إنشاء أي جسم اجتماعي جديد وشق صف المدينة

رفض المجلس البلدي مصراتة إنشاء أي أجسام جديدة داخل البلدية وحذر من شق الصف، بعد إنشاء مجلس جديد بمسمى “مجلس قبائل مصراتة.

وقالت بلدية مصراتة في بيان إن إنشاء أجسام جديدة تحت أي مسمى فيه شق لصف المدينة وزعزعة استقرارها وهي دعوة للقبلية المقيتة وتخالف الواقع والقانون، مشيرة إلى أن مجلس حكماء وأعيان مصراتة هو الجسم الوحيد الذي أنشأه المجلس البلدي ويُعنى بمتابعة الوضع الاجتماعي داخل المدينة وعلاقاتها بغيرها من البلديات.

وقال البيان إن الدعوة لإنشاء جسم اجتماعي حديث لا يستند لأي شرعية، لافتا إلى أن ممارسة العمل الاجتماعي داخل مصراتة هو اختصاص مجلس حكماء وأعيان مصراتة ولا يعتد بأي جسم آخر.

وذكر البيان بأن مصراتة أجرت الشهر الماضي انتخاب رئيس ونواب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، مردفا: كل من أسس أو ساهم في إنشاء أي جسم آخر يوازي مجلس حكماء وأعيان مصراتة سيتحمل المسؤولية القانونية.