الصحفي المصراتي يعلق بشأن اشتباكات اللواء 444 قتال وكتيبة تابعة للكرامة

كذب الصحفي محمود المصراتي آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة مؤكدًا أن القوة التي اشتبك معها الأخير هي الكتيبة 177 التابعة للكرامة بقيادة خليفة الصغير.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية، عن تمكّن مفارزُ الْجَيْشِ اللّيبِي وبعد كمينٍ مُحكم في الصّحراء اللّيبيّة من إبادة رتل مكوّن من عدّة آليات مسلّحة يمتهن الحِرابة وتهريب المخدّرات بأنواعها..

ونشر المصراتي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائلًا :”كذبت يا محمود حمزة .. القوة التي اشتبكت معها هي الكتيبة 177 بقيادة عميد خليفة الصغير الذي عندما كان عسكريًا قبل سنة 2011 كنت انت تهوى تربية الحمام في سوق الجمعة”.

وأضاف المصراتي :”اسطوانة تهريب و مهربين يمكنك ان تبيعها في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالصغير و الأجدر بك ان تعترف بأن الدبيبات ” دفو لكم طاجين ” نحو حقل الفيل وفشل الموضوع و قد كان يشتغلون بأحد معاونيك ربما بعلمك و ربما بدون”.

وتابع المصراتي قائلًا :”اسطوانة مهربين قولها لما تكون في الشويرف او وديان بني وليد أما انك ماد رجليك لعند شمال الشاطي وتقول مهربين فوتها و النقطة اللي صار فيها الاشتباك جرب توصلها من جديد لأن في الجديد بتنحك بالطيران .. موضوعك الحقل و انطبختو و انسحبتوا”.

وقال المصراتي :”اما خليفة الصغير لو شفناه بعيونا يهرب نكذبوها لذلك شوفلك نغمة غيرها”.