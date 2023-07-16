اليونسيف: 289 طفلا لقوا حتفهم في ” البحر المتوسط” أثناء هجرتهم إلى أوروبا في 2023

قالت مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في “يونيسف”، “فيرينا كناوس”، إن 289 طفلاً لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال هجرتهم إلى أوروبا بما يعادل 11 طفلاً لكل أسبوع.

وأضافت “كناوس” خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة الماضي، أن هذا العدد يمثّل ما يقرب من ضعف عدد الأطفال الذين ماتوا في البحر العام الماضي.

مشيرة، إلى أن وسط البحر المتوسط هو أحد أكثر طرق الهجرة فتكا بالأطفال في العالم، خاصة القادمين من سواحل ليبيا وتونس.

وأوضحت “كناوس”، أن من المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بكثير، لأن العديد من حالات غرق الزوارق لا تخلّف أي ناجين ولا يجرى تسجيلها.

ووفقا لـ”يونيسف”، فقد تضاعف عدد الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بمعدل ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمثّل الأطفال 16% من عدد اللاجئين والمهاجرين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط منذ يناير 2023.