خارجية الدبيبة: وفد عماني يصل طرابلس للإعداد لافتتاح سفارة في العاصمة

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أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أن وفداً من وزارة الخارجية العمانية وصل إلى العاصمة طرابلس لبحث افتتاح السفارة العمانية.

وقالت الوزارة إن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة راشد أبوغفة استقبل الوفد العماني برئاسة سفير سلطنة عُمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني.

وأوضحت الوزارة أن الوفد ال1ي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة سلطنة عمان بالعاصمة طرابلس.

وأكد أبوغفة خلال الاستقبال على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.