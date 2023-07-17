المنفي يبحث مع الرئيس الكيني تطورات الأوضاع في السودان

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الرئاسة الكيني في نيروبي، مع الرئيس ويليام روتو، حيث بحثا الوضع في السودان وعددا من القضايا الإقليمية والقارية.

ويأتي هذا اللقاء، على هامش مشاركة المنفي في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقدة في العاصمة نيروبي، رفقة وزيري المالية والشباب ورئيس جهاز المخابرات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع الرئيس الكيني تناول سُبل وآفاق تطوير العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الأفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي.

بالإضافة إلى التشاور حول الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة «الإيغاد»، وتوحيد الجهود الأفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.

ورحب الرئيس الكيني ويليام روتو، بزيارة المنفي إلى نيروبي، مثمنًا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنيًا لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الأفريقي.

من جهته، أشاد المنفي بالعلاقات التي تجمع ليبيا مع دول الاتحاد الأفريقي وخاصة كينيا، مؤكدًا أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا في القارة الأفريقية.