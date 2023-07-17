المشري وعدد من أعضاء مجلس الدولة يشاركون في احتفالات السفارة التركية

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شارك رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم ، رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” وعدد من أعضاء المجلس، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية بطرابلس، بمناسبة اليوم الوطني للديمقراطية في تركيا، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسياسيين والمسؤولين وممثلي البعثات الدولية، إلى جانب السفير التركي وأفراد من الجالية التركية بليبيا.