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المشري وعدد من أعضاء مجلس الدولة يشاركون في احتفالات السفارة التركية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
شارك رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم ، رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” وعدد من أعضاء المجلس، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية بطرابلس، بمناسبة اليوم الوطني للديمقراطية في تركيا، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والسياسيين والمسؤولين وممثلي البعثات الدولية، إلى جانب السفير التركي وأفراد من الجالية التركية بليبيا.
ووجه المشري يوم أمس في خطاب رسمي تهنئة لكل من رئيس الجمهورية التركية السيد “رجب طيب أردوغان” ورئيس مجلس الأمة التركي السيد “نعمان كورتولموش” ووزير الخارجية التركي السيد “هاكان فيدان” بمناسبة يوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” التركي الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.
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الوطن الليبية

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