عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي.

ووفق الرسالة، القرارات الملغاة هي: (اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما)

وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.

وفي 26 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنهم صوتوا بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وتسيمة خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح بليحق أن اختيار المبروك جاء بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.

كما أعلن بليحق تصويت البرلمان، في الجلسة ذاتها، على اختيار أحمد أبريدان رئيسًا لمجلس إدارة التخطيط الوطني، بعد تقديم عدد من الأعضاء طلبا بإعفائه، وفق قوله.

المصدر: مجلس النواب

