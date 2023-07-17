قامو بدفع 18 ألف دينار للفرد.. ضبط مهاجرين غير شرعيين بمنطقة سيدى خليفة

تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” من ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية البنقلاديشية كان ينوون السفر لدولة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية وقامو بدفع مبلغ 18.000 ألف دينار للفرد الواحد مقابل تهريبهم.

وتعود أحداث الواقعة عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن تجمع لأشخاص من الجنسية البنغلاديشية على متن قارب على شاطئ البحر،بمنطقة سيدي خليفة وعلى الفور تم الإنتقال إلى مكان تواجد المركب حسب المعلومات الواردة وبإسناد من جهاز الظواهر السلبية.

ووفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي قالت فيه أنه عند وصول ضباط المركز، تم مشاهدة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية متواجدين على متن قارب داخل البحر بمنطقة سيدي خليفة وبعضهم لايزال موجوداً على الشاطئ.

وبالإستدلال معهم في حضور مُترجم إعترفوا بأنهم قاموا بدفع مبلغ مالي وقدره18.000 ألف دينار لشخص بنغلاديشي الجنسية للفرد الواحد مقابل تهريبهم لدولة إيطاليا وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.