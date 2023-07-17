الدبيبة: الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية

العنوان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وأوضح الدبيبة خلاللقائخ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن الانتخابات تؤدي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وبحث الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.