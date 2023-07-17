المنفي يبحث مع الرئيس الكيني عدد من القضايا الإقليمية والقارية

الوطن|متابعات ناقش رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” مساء اليوم مع رئيس جمهورية كينيا “ويليام روتو”، سُبل آفاق تطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، تنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى التشاور حول الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة “الإيغاد”، وتوحيد الجهود الإفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق.

بدوره رحب الرئيس الكيني بزيارة فخامة الرئيس إلى نيروبي كما ثمن علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنياً لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الإفريقي.