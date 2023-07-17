“شركة بورزا الكندية” تستأنف أعمالها في حقل النافورة النفطي

الوطن| رصد

استأنفت شركة بورزا الكندية، أعمالها في حقل النافورة النفطي في ليبيا.

وقالت الشركة إن رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، التقى ممثلي عن شركة بورزا، أندري ديزنسكي، ومحمد منصر، ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة بشأن استعادة ثقة المقاولين، وحثهم على استئناف نشاطاتهم في المواقع المختلفة.

وناقش منسق الصيانة ومشرفو وحدات ضواغط الغاز والآلات الدقيقة مع ممثلي الشركة الكندية العوائق ومحاولة تذليلها، وتوفير اللازم لإجراءأعمال العمرة الميكانيكية، وتطوير نظام التحكم لضواغط الغاز في المحطة 3.

وأجرى منسق الصيانة، رفقة ممثلي شركة بورزا، زيارة ميدانية للموقع من أجل الوقوف على النواقص، وجرد قطع الغيار والمواد، لاستئناف العمل في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أنه من المتوقع أن توفر هذه الضواغط 15 مليون قدم مكعب من الغاز المضغوط، مما سيسهم في زيادة معدلات إنتاج الحقل.