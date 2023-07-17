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مشيرب: أغلب الشعب يمارس أخلاق الجاهلية الدنيئة على أرض الواقع

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن أغلب الشعب يمارس أخلاق الجاهلية الدنيئة على أرض الواقع، بحسب تعبيره.

وقال مشيرب، في منشور عبر «فيسبوك»: “تعيش الأمة بشعوبها وأفرادها أسوأ مراحل التغريب عبر العصور، حيث أصبح الدين والأخلاق لهوا ولعبا، وصار اللهو واللعب دينا وخلقا”، على حد قوله.

وأضاف “أمة تتمسك في مجملها بشعائر دينها ظاهريا لكن أغلبها تمارس أخلاق الجاهلية الدنيئة على أرض الواقع، وكثير ممن يزعم أنه يدعو لنهضة الأمة إنما هو يدعو إلى إسلاماسونية الأمة علم أم لم يعلم”، وفقا لحديثه.

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الجاهلية الشعب ليبيا مشيرب

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صحيفة الساعة 24

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