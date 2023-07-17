شمام: الأزمة الكروية على وشك أن تتحول سياسية و«الفيفا» سيتدخل

رأى محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الأزمة الكروية على وشك أن تتحول سياسية، مشددا على أن «الفيفا» سيتدخل.

وقال شمام في منشور عبر «فيسبوك»: “ما دام الدبيبة وحماد ويحمل كل منهما صفة رئيس حكومة قد أدلا بدلوهما في فضيحة الدوري السداسي فهذا يعني أن كرة الثلج بدأت تكبر وأن الأزمة «الكروية» على وشك أن تصبح أزمة «سياسية»”.

وأضاف “هذا يعني ببساطة أن المسؤولين عن انحدار الرياضة لهذا المستوى من التعاطي عليهم مغادرة المشهد فوريا، إما تطوعا أو بقرار سياسي”.

وتابع “هذا يعني وزراء وأقطاب اتحاد الكرة وأي مسؤولين كبار في الأندية تواطئوا مع شركة «القوى الفاعلة على الأرض» بتخويف البعض أو برشوة البعض، الأمر إذا بقىي دون تدخلات سيؤدي إلى تدخل «الفيفا» في الكرة الليبية واتخاذ قرارت مشابهة لما حدث في الكويت”.