حرارة مرتفعة.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 17 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا خاصةً ( مناطق الدواخل – الوسط والجنوب ) حيث تتراوح مابين (37–44)مْ، بينما تكون معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح على أغلب المناطق الساحلية مابين (31 – 35)مْ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-41)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ .

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ .