برلماني ليبي : لهذا السبب تم منع أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا

أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا لخوفهم من التأثير على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية ان الدبيبة والمشري رأوا أن زيارة الأعضاء لتركيا ستجعل الكفة تميل ناحية مجلس الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب ان المنع من السفر ليس جديدًا على السلطة في طرابلس حيث سبق ومنعت النواب من السفر لبنغازي لحضور جلسة.

وأضاف أوحيدة، :”نحن في صراع مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس وهذا الصراع يجب أن ينتهي بسلطة جديدة تهيمن على العاصمة بعيدًا عن الميليشيات”.

وتابع أوحيدة، أنه : لو لم تكن هناك سلطة جديدة فلن نرضى بهذا الوضع وستكون هناك فرض سياسة أمر واقع أخرى تقود لتقسيم البلاد”.

ودعا الدبيبة والكبير أن يخرجا من المشهد وأن يحذرا شر ما هو آت.

وقال أوحيدة، قائلًا أن:” السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة هو النائب العام الذي يعمل بوسعه في ظل هذا الوضع الصعب”.

وأكمل أوحيدة، :”سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس بائتلاف الدبيبة والكبير حربهم معلنة منذ فترة على مجلسي النواب والدولة”.