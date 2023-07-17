رئيس قبائل ازويه : الصديق الكبير تغّول وبات هو الحاكم الفعلي في ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازويه، السنوسي الحليق، ان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تغّول وبات هو الحاكم الفعلي في ليبيا.

وأضاف الحليق، في تصريحت صحفية ان الكبير سبب الأزمة في ليبيا، وليس عليه رقابة ويعتبر البلاد عزبة خاصة به، ويجب تغييره بشخص جديد.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازويه، :” قضيتنا مع الصديق الكبير، ولابد من تغييره، فهو من قسّم البلاد لشرق وجنوب”.

وأكمل الحليق، قائلًا :”نتأسف على القول بأننا نغلق النفط، لأننا نعلم أنها أرزاق الليبيين وأموالهم، ولسنا سعداء بإقفالها”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازويه، الى أن الليبيون مُتضررون من هذا الإغلاق، لكن النفط يباع بالعملة الصعبة، والشعب يجلس فقيرًا.

ودعا الحليق، الى أن تُغير السلطات من سياساتها لأنهم يريدون الاستقرار والانتخابات.