النعاس: موقف باتيلي من قوانين 6+6 الانتخابية.. متناقض 

اتهمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف “حزب الجبهة الوطنية”، عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، بالتناقض.

كتبت قائلة على حسابها في تويتر “سبق وأن صرحت أن مخرجات 6+6 لن تفضي إلى انتخابات!! يبدو أن التناقض في تصريحاتك أصبح شيئا طبيعيا لديك”.

تغريدة النعاس جاءت ردا على تغريدة باتيلي، أمس، قال فيها “التقيت اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة وناقشت معه آخر التطورات السياسية ووضع حقوق الإنسان في ليبيا، وسبل إجراء انتخابات ناجحة بناءً على مسودتي القانون الصادرتين عن لجنة 6+6”.