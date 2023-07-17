محلل إيطالي: مبادرة المشري وعقيلة لسلطة تنفيذية جديدة تثير قلق الدبيبة

رأى المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن عمل رئيسي مجلسي الدولة والنواب، خالد المشري وعقيلة صالح، على مبادرة مشتركة لسلطة تنفيذية جديدة يثير قلق رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يعد يحظى بثقة برلمانية، لكنه يدعي إمكانية الحكم وفقًا لتكليف سابق من الأمم المتحدة.

وقال روفينيتي المحلل بموقع «ديكود 39» الإيطالي، في تصريحات صحفية: “التوافق بين عقيلة والشمري، يتعزز، وذلك بعد اتفاق لجنة «6 + 6» التابعة لمجلسي النواب والدولة على قانون الانتخابات وعلى الحكومة الموحدة الجديدة”.

وأضاف “آلية تشكيل الحكومة الجديدة تنص على أن يتم تقديم كل مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل ما لا يقل عن 12 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة و15 عضوا في البرلمان حيث سيصوت كلا المجلسين على الأسماء ومن يحصل على أكبر عدد من الأصوات يصبح رئيسا للوزراء ومن ثم يحصل على ثقة البرلمان ليتمكن من اختيار حكومته”.

وتابع “التحالف الليبي – الليبي سيكون له تداعيات محتملة ذات طبيعة إقليمية، فالدبيبة يبدو أنه منعزلاً جزئيًا سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، كما أن التحالفات الحالية مثيرة للاهتمام لأنها توضح كيف أن القوى في هذه المرحلة تتجه نحو البحث عن حلول”.