وزير لبناني سابق يوجه انتقادات لسلطات بلاده ويطالب بإخلاء سبيل هانيبال القذافي

علّق وزير العدل اللبناني الأسبق النائب أشرف ريفي على استمرار اعتقال هانيبال القذافي، في حديث لجريدة “ناشطون”، وقال: “اليوم هو مضرب عن الطعام وعن تناول الأدوية، برأيي أنّ إبقاءه موقوفا دون محاكمة خلال 8 سنوات غير مقبول نهائيا وهذه ليست عدالة، هذا إنتقام وموقف سياسي ونحن نعرف من أصدر هذا القرار إنما المسؤولية تتحملها الدولة اللبنانية كاملة.”

ودعا الدولة اللبنانية للتسريع بالمحاكمة “إذا فعلا لديهم أسباب موجبة وإلآ فإخلاء سبيله، وليبيا هي دولة عربية عزيزة علينا وسابقا كانت إلى جانب لبنان ونحن اليوم نريد التمهيد لعلاقات طبيعية وإيجابية مع ليبيا وحقهم الطبيعي أن يطالبوا به لأنه لو كان عندنا ما يقتضي المحاكمة كان قد حصل ذلك منذ 8 سنوات، وإبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة فهذا لا يقره لا عدل ولا قانون ولا دستور.”

وأضاف: “أطالب بإخلاء سبيله فورا طالما انكم لا تجرؤون على محاكمته وهم يعرفون انه عندما حصلت الحادثة كان عمره سنة او إثنتين، فكفى إساءة لعلاقاتنا مع أشقائنا العرب، ونحن نحترم الإمام موسى الصدر ورفيقيه ونحن مصرون إذ كانت لديكم معطيات تفضلوا وحاكموه ولكن لا تستطيعون إيقافه منذ 8 سنوات إلى اليوم من دون محاكمة.” (imlebanon)